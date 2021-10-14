РИАМО - 14 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у властей нет какой-то определенной черты, после которой будут вводиться жесткие коронавирусные ограничения. Об этом сообщает kp.ru.

Журналисты спросили представителя Кремля о том, есть ли черта, после которой в стране могут ввести серьезные ограничения по коронавирусу.

«Речь не в черте, вряд ли она может быть. За истекшие почти 2 года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, сейчас больше технологий и протоколов лечения, инфраструктурных возможностей», – ответил Песков.

Он подчеркнул, что пока в определенных регионах «инфраструктура не захлебывается, так оно и будет продолжаться».

Власти регионов сами принимают решения об ограничениях в связи с тяжелой ситуацией по Covid-19, добавил Песков.

В России за сутки выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 986 пациентов, выздоровели 21 670 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 892 980 случаев заболевания в 85 регионах.

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