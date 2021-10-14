РИАМО - 14 окт. Панды Жуи и Диндин, проживающие в Московском зоопарке, получили панда-кейки, спрятанные в красивых опавших листьях, сообщает пресс-служба зоосада.

«В этом году в вольер больших панд прилетело не так много листвы. Поэтому мы решили специально собрать для них чистых кленовых листьев и положить в вольер, спрятав внутрь по панда-кейку. Нам самим было интересно, отреагируют ли панды на ароматную осеннюю листву», – сообщили в пресс-службе.

Диндин вначале тщательно обнюхала листья, достала из них панда-кейк, прожевала и отправилась по своим делам. Жуи вначале выкопал свой панда-кейк, а после раскидал всю кучу осенних листьев и задумчиво уселся на нее.

Киперы столичного зоосада всегда стараются сделать так, чтобы животным было интересно жить в неволе. Ежедневно специалисты придумывают для зверей новые варианты обогащения среды обитания: игрушки, новые запахи, укрытия и т.д. Осенние листья – один из таких вариантов обогащения среды.

Самца Жуи и самку Диндин доставили из провинции Сычуань в Московский зоопарк в 2019 году. Медведи будут проживать в столице 15 лет.