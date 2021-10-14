РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 24 случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7917 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1911 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 473 012 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 322 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 409 101 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.