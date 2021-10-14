РИАМО - 14 окт. Почти 2 тыс. москвичей, не предоставивших результаты ПЦР-тестов на Covid-19 после возвращения из-за рубежа, получили штрафы по решениям районных судов. Общая сумма штрафов составила 22,67 млн рублей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Всего в суд были направлены протоколы об административном правонарушении в отношении 4229 граждан. Часть дел еще находится на рассмотрении.

С 1 августа 2020 года столичное управление Роспотребнадзора уведомило о явке для составления протокола 8903 человека, не прошедших обязательные после возвращения в Россию из-за рубежа процедуры. По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) оформлен 5341 протокол.

Несмотря на ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Москве, около 2% граждан, отдыхавших за границей, игнорируют требования об обязательном ПЦР-тестировании.

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