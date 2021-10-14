РИАМО – 14 окт. Новая программа Сбера «Ипотека плюс» позволяет прибрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых, сообщает пресс-служба Сбера.

Минимальная сумма кредита: от 12 млн рублей — для Москвы и Московской области; от 8 млн рублей — для Санкт-Петербурга и Ленинградской области; от 6 млн рублей — для остальных регионов России. Первоначальный взнос — от 20%, срок кредита — до 30 лет.

«Сбер постоянно совершенствует механизмы ипотечного кредитования и улучшает условия для заемщиков. Мы хотим, чтобы как можно больше россиян смогли осуществить свою мечту о красивом и удобном жилье с максимальной выгодой», — сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Рассчитать ипотеку по новой программе и подать заявку можно онлайн на «ДомКлик».