РИАМО - 14 окт. В подмосковном Реутове откроют дополнительный филиал детского технопарка «Изобретариум», представляющий собой инновационный технологический коворкинг, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове сегодня посещают 2 тысячи учеников, и количество желающих заниматься здесь растет с каждым днем. Поэтому, по просьбам наших жителей мы приступаем к поиску места для размещения еще одного филиала в южной части города. Новая площадка станет технологическим коворкингом для выпускников технопарка и студентов вузов, чтобы претворять в жизнь реальные проекты и привлекать инвесторов для их продвижения», - сказал Каторов.



Градоначальник подчеркнул, что функционирующие филиалы детского технопарка в северной части города функционируют две площадки детского технопарка на улицах Ленина и Строителей. Они оснащены по всем современным стандартам, а профессиональный коллектив педагогов учреждения, состоящий из действующих специалистов ведущих вузов и организаций России, ежегодно выводит «Изобретариум» на новый уровень.

«Учреждение дополнительного образования сотрудничает с различными вузами, в первую очередь техническими. Прежде всего значимо взаимодействие с аэрокосмическим факультетом МГТУ имени Баумана, студенты и педагоги которого активно участвуют в жизни «Изобретариума». Также ведущие специалисты градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения» ведут для детей практические занятия», - отметили в пресс-службе.



В технопарке реализуется более 30 естественнонаучных программ обучения, а также художественные, социально-гуманитарные и социально-педагогические направления.

Власти муниципалитета уделяют большое внимание созданию и внедрению единой модели образования для формирования инженерно-технического и научного потенциала наукограда.



«Сегодня в Реутове уже сложился образовательный кластер, который начинается с «Изобретариума» и городских школ. В технопарке учатся дети с младших классов, также вместе с коллегами из предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения»» созданы инженерные классы в лицее. Заканчивая факультеты МГТУ имени Баумана, выпускники могут трудоустроиться на предприятие. Наша задача — чтобы количество студентов, которые возвращаются работать в Реутов, росло. Сейчас у школьников созданы все условия для выбора профессии», — подытожил Станислав Каторов.