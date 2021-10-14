РИАМО - 14 окт. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который предусматривает внесение сельского туризма в список приоритетных направлений развития туризма в регионе, передает корреспондент РИАМО.

В четверг на заседании Мособлдумы и. о. министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко представил законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «О государственной политике в сфере туризма и туристской деятельности в Московской области».

Согласно пояснительной записке, предлагается дополнить статью 6 закона словами «сельского туризма», расширяющими приоритетные направления развития туризма в Московской области. В настоящее время к ним относятся социальный, детский и самодеятельный туризм.

Реализация мер по поддержке этих направлений относится к полномочиям исполнительных органов государственной власти Московской области в сфере туризма и туристской деятельности в регионе.

По итогам голосования законопроект был принят в целом.

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