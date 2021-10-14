РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В четверг в молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи прошел муниципальный форум волонтеров, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Организатором мероприятия выступил МЦ «Импульс». Основная цель форума – рассказать молодежи, школьникам и студентам о том, что такое волонтерство, как им сейчас занимаются и познакомить с направлениями работы волонтеров ⁣.

На протяжении всего мероприятия было несколько блоков, сначала это пленарное заседание где ребятам рассказали об общих проблемах волонтерской деятельности, потом была организована презентация практических навыков связанных с инклюзивным волонтерством.

«У нас присутствуют специалисты, которые покажут язык жестов и разучат с ребятами песню. Также один из спикеров расскажет о пользе трэвел волонтерства. Ребята узнают, что такое проектная деятельность, как писать проекты, какие сейчас актуальны и как можно с помощью проектов изменить свою жизнь», - сказал заместитель директора МЦ «Импульс» Павел Журкевич.

Посетители форума смогли зарегистрировать себе электронную волонтерскую книжку на сайте dobro.ru. Специалисты молодежного центра показывали как это сделать.