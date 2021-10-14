РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Рабочие планируют отремонтировать тротуар на Ленинградском проезде Подольска до 16 ноября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар у дома №1 на Ленинградском проезде, возле Октябрьского проспекта. Он отметил, что сделали один тротуар и сломали другой.

Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу строительства тротуара и сообщает, что данная автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по строительству тротуара будут выполнены в срок до 16 ноября текущего года.

В настоящее время работы по строительству тротуара не завершены. Жителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносят свои извинения за доставленные неудобства.