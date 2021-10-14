РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Более 532 миллионов рублей выделили на капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы Подольской областной клинической больницы (ПОКБ) в текущем году, сообщает администрация округа.

Заказчиками по 12 контрактам выступили «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» и ПОКБ. В ПОКБ сделали отделочные работы, заменили инженерное оборудование, отремонтировали кровли и фасады зданий. Заменили асфальтовое покрытие и бордюры на территории больницы.

Завершились работы по капитальному ремонту в поликлинике филиала №3 ПОКБ на улице Бородинская, 22. В здании обновили запасной выход, водосточную систему с подогревом, системы вентиляции, автоматики и структурированной кабельной системы. На 90% выполнили работы в поликлинике филиала №4 поселка Кузнечики на Парковом проезде, 1. На объекте идет ремонт отмостки и отделка цоколя. Работы продлили на месяц в связи с погодными условиями и планируют завершить к 29 октября. Также на завершающей стадии аварийно-восстановительные работы в филиале №4 амбулатории Федюково.

На капитальный ремонт стационара филиала №2 ПОКБ на улице Батырева, 7, выделили 317 миллионов 600 тысяч рублей. В здании обновили кровлю, фасад, входные группы, инженерные сети, вентиляцию.

Работы также идут на 1-м и 2-м этажах во взрослой поликлинике филиала №6 ПОКБ. Ремонт выполнен на 75%, его планируют завершить к 31 декабря. Проводятся аварийно-восстановительные работы в филиале №5 микрорайона Климовск на проспекте 50-летия Октября.

Меняют старые лифты на новые в стационаре больницы на улице Кирова, 38, в поликлинике филиала №6, а также в стационаре филиала №5.

В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в ближайшее время приступят к ремонту двух подстанций скорой медицинской помощи. В Подольской подстанции отремонтируют входную группу, заменят двери. В Климовской подстанции сменят потолочное и напольное покрытие, отремонтируют фасад и кровлю.

За счет средств ПОКБ отремонтировали хирургический корпус №2, сделали кабинетный ремонт отделений 1-й хирургии, сосудистой хирургии, урологии, МРТ, травматологии. Отремонтировали отделения неврологии и офтальмологии, приемного отделения в корпусе №18, 1-го и 2-го отделения кардиологии, биохимической и бактериологической лаборатории в корпусе №13.

Благоустраивают также территорию вблизи медучреждений. Подрядчик приступил к оборудованию пешеходных дорожек вблизи ПОКБ на улице Кирова, 38. Также там ведется приемка газификаторов.