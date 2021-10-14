РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 окт. В подмосковном Домодедове 21 октября для руководителей организаций сферы дополнительного образования проведут деловой завтрак на тему «Юридические и кадровые вопросы учреждений допобразования», сообщается в группе торгово-промышленной палаты округа в соцсети «ВКонтакте».

Спикеры расскажут о том, как оформить стажировку сотрудника, как защитить себя от нелояльных сотрудников, о бухгалтерских аспектах оформления трудовых отношений и т.д.



Мероприятие пройдет в кафе «Андерсон» по адресу: Каширское шоссе, 42.

Уточнить время и записаться можно по телефонам: 8(916)950-02-88 - Торгово-промышленная палата Домодедова; 8(915)118-54-65 - Фарина Татьяна Анатольевна, руководитель Комитета допобразования.