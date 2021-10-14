РИАМО - 14 окт. Во время роста числа зараженных коронавирусом нужно строго соблюдать санитарные правила. Так, надевать маски нужно за несколько десятков метров до входа в подземку, сообщил академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Он уточнил, что самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация, но также важно и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Правила перемещения в транспорте такие же, как и во всех других местах: если вы пользуетесь общественным транспортом, обязательно нужно надевать маску. Причем если вы стоите на остановке наземного транспорта, где много людей, тоже нужно быть в маске. И в метро надевать маску не тогда, когда проходите через турникет, а заранее, за несколько десятков метров до входа, потому что много людей входит в метро», - отметил Покровский в эфире радио Sputnik.

Также он сказал, что нельзя снимать маску на протяжении всего времени нахождения в общественном месте.

«Конечно, в метро, как правило, много людей находится, особенно в час пик, но надо занимать такое место, где дальше находишься от других людей», - добавил врач.

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