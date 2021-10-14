РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. 2-тысячным клиентом областных мобильных офисов социальной газификации стала жительница деревни Марьино подмосковного Красногорска Татьяна Косенкова, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Представители АО «Мособлгаз» поздравили женщину и вручили ей подарок.

«В Московской области с 15 сентября курсирует 12 передвижных мини-офисов соцгазификации. Сегодня мы наградили 2-тысячного обратившегося за услугами», - пояснила специалист программы социальной газификации Оксана Мазурова.

Она также добавила, что с помощью мобильных офисов жители Подмосковья заключили более 400 комплексных договоров. Кроме того, в мобильных офисах можно заключить договор на обслуживание газового оборудования, зарегистрировать дом, почтовый адрес и получить другие услуги.

Всего в Подмосковье уже заключили более 10 тыс. договоров в рамках программы соцгазификации.

Косенкова пояснила, что отопление и подогрев воды в ее доме пока происходят за счет электроэнергии. Это дорого, особенно в холодное время года. Зимой плата за электроэнергию доходила до 12-15 тысяч рублей за месяц.

«Соцгазафикация позволила мне значительно сэкономить. Раньше, я узнавала, провести газ обошлось бы около 1 млн рублей. По программе я заплатила в пять раз меньше – около 200 тыс. рублей. Надеюсь, и отопление будет обходиться в разы дешевле», - поделилась жительница.

Программа социальной газификации проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. По ней газ до границы домовладения в населенном пункте проводят бесплатно для жителей. Кроме того, упрощена процедура оформления документов.

«В Красногорске программа реализуется в 120 населенных пунктах. В пяти из них работы уже завершены», - заключила Мазурова.