РИАМО - 14 окт. В ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2021 году в Подмосковье получили статус самозанятых порядка 276 тыс. человек, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«У нас уже (почти - ред.) 276 тысяч граждан в текущем году зарегистрировались как самозанятые. Соответственно, они смогут воспользоваться льготным режимом налогообложения», – сказала Масленкина.

Согласно материалам ее доклада, объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году по нацпроекту составил более 7,23 млрд рублей.

Самозанятыми условно называют плательщиков налога на профессиональный доход. Это специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП. Применять его можно по желанию.

Как самозанятым получить дополнительный налоговый вычет>>