РИАМО - 14 окт. С 9 ноября возобновляется регулярное авиасообщение из России с 9 странами, сообщает Nation News.

Соответствующее решение огласили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Авиасообщение будет восстановлено в полном объеме с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией.

Кроме того, вырастет число рейсов в Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию и ряд других стран, с которыми авиасообщение было возобновлено ранее.

В начале октября РФ возобновила авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией.