РИАМО - 14 окт. До конца года в Подмосковье планируют завершить капитальный ремонт 3 учреждений культуры, обновление проводится в рамках нацпроекта «Культура», сообщила в четверг на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

Капремонт к указанному сроку планируют закончить в Доме культуры «Кучино» в Балашихе, в Доме культуры поселка Правдинский городского округа Пушкинский и в Ликино-Дулевской детской школе искусств в Орехово-Зуевском округе.

Согласно докладу Масленкиной в 2021 году полностью оснастили музыкальными инструментами и оборудованием 24 из 33 учреждений образования в сфере культуры.