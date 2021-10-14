РИАМО - 14 окт. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских рассказал, что каждого сотрудника патрульно-постовой службы нужно обеспечить нагрудной видеокамерой для снижения числа коррупционных преступлений, сообщает Газета.ru.

«Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово. Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт», — считает Альшевских.

Также бороться с коррупцией среди сотрудников МВД можно с помощью публичных судов, считает депутат.

«Случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания», — сказал он.

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