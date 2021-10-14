РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В поселке Томилино Люберец до 15:00 проводятся плановые работы на водопроводной сети холодного водоснабжения в связи с промывкой ввода холодного водоснабжения, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкого водоканала.

В доме №30 микрорайона Птицефабрика Томилина АО «Люберецкий Водоканал» приостановил подачу холодного водоснабжения. В доме проживают порядка 360 жителей.

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться по телефону: 8(495)554-92-53.