РИАМО - 14 окт. В следующем году на территории Московской области появятся 229 новых детских площадок, построенных по программе губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.

Губернаторская программа по установке новых детских площадок действует в Подмосковье с 2013 года.

«Всего за этот период установили более 1,2 тыс. современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Это будут большие игровые комплексы площадью 300 кв. м. и 450 кв. м. с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На детских площадках, помимо игровых элементов, устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.

Места, где устанавливают новые площадки, выбирают с помощью голосования на портале «Добродел». В этом году свой голос можно было отдать с 30 августа по 9 сентября.

Адресный перечень мест, где в 2022 году установят детские игровые площадки, можно посмотреть по ссылке.