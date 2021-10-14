РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В ряде домов на Южной улице Люберец из-за плановых работ отключили холодную воду, подачу возобновят в 18:00, сообщается в Instagram-канале Люберецкого водоканала.

В связи с переврезкой вновь проложенного участка холодного водоснабжения в четверг до 18:00 будут проводиться плановые работы на водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: Люберцы, улица Южная, дом №22.

АО «Люберецкий Водоканал» приостановил подачу холодного водоснабжения по следующим адресам: Люберцы, улица Южная, дома №№18, 22, 24, 26, 28, ЦТП №3, гимназия №20 им. Героя Советского Союза Н.Д. Дугина, магазин «Пятерочка», магазин «Дикси».

Также горячей воды нет в пяти МКД, в них проживает порядка 2,1 тыс. жителей. Работы ведет ООО «Стройпрофиль».

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться по телефону: 8(495)554-92-53.