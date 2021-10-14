РИАМО - 14 окт. До конца 2021 года в рамках национального проекта «Цифровая экономика» во всех больницах Подмосковья планируется установить Wi-Fi, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

«Wi-Fi у нас полностью в текущем году будет установлен в больницах во всех. И практически все фельдшерско-акушерские пункты будут также обеспечены доступом к сети Интернет», - рассказала Масленкина.

Она добавила, что с учетом работы, проделанной в 2021 году, на сегодняшний день 93,5% или 143 социально значимые услуги полностью перевели в электронный вид.

«Фактически, люди, которые пользуются этими услугами, могут не осуществлять личное посещение <…> государственного муниципального учреждения», - отметила Масленкина.