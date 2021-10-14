РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 окт. Инспекторы Главгосстройнадзора проверят строительство дома в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку хода строительства многоквартирного жилого дома №3 на улице Советской подмосковного Королева.

«На объекте ведутся монолитные работы 3-5 этажей и плит перекрытия. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик Стройквартал», - сказал министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

По проекту общая площадь 17-этажного здания составит 28 тыс. кв. м, в котором предусмотрено 416 квартир. Также в здании будут находиться встроенные офисные помещения.

Прогнозируемая дата завершения строительства – III квартал 2024 года.