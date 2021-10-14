РИАМО - 14 окт. Замруководителя Росстата Павел Смелов рассказал, что во время Всероссийской переписи населения всех переписчиков обеспечат средствами индивидуальной защиты. Туда, где будут выявлять заразившихся коронавирусом, переписчики приходить не будут, сообщает «Вечерняя Москва».

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий.

«Мы подготовились так, как смогли. Все наши переписчики оснащены средствами защиты. Для них проходит отдельный инструктаж. Все переписные участки подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, с местными властями мы постоянно в контакте. Туда, где будут выявляться заболевшие на карантине, переписчики приходить не будут», — сказал Смелов.

Он пояснил, что в таком случае жителей попросят заполнить переписной лист на портале госуслуг. В крайнем случае можно будет переписать человека по телефону.

Смелов также отметил, что основное, что будут выяснять в ходе переписи, это численность населения и его расселение. Число фактически проживающих показывает только перепись. Эти данные нужны для дальнейшего развития территории, например, для развития инфраструктуры.