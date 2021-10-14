РИАМО - 14 окт. Следователи инициировали доследственную проверку по факту конфликта произошедшего 12 октября в метро. Агрессивную компанию, пристававшую к девушке, высадили из поезда другие пассажиры, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел в вагоне поезда между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро. Несколько человек проявили агрессию к находящейся в вагоне девушке. Однако за нее сразу же вступились другие пассажиры.

В настоящее время следователи занимаются установкой всех обстоятельств произошедшего. Планируется опросить всех участников происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

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