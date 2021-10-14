РИАМО - 14 окт. Хирурги Раменской больницы спасли 9-летнего ребенка, проглотившего магниты. Ребенок уже выписан из медучреждения, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Ранее в отделение детской хирургии поступил мальчик с болью в животе. Он проглотил магниты, однако родителям в этом не признался. К специалистам мальчик поступил уже с нарастающей кишечной непроходимостью. Если бы он оказался в больнице позже, то осложнения могли бы привести к перитониту.
По его словам, если ребенок проглотил магниты, важно сразу обратиться в больницу. В данном случае пациенту провели операцию, в ходе которой извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия в местах соприкосновения стенок тонкой и слепой кишки.
Операция прошла успешно, мальчик уже выписан. Врачи Раменской больницы уже сталкивались с подобными ситуациями: спасали детей, проглотивших щелочные батарейки и открытую булавку.
Специалисты призвали родителей внимательно следить за детьми и не оставлять в зоне доступа ребенка мелкие предметы.
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