РИАМО - 14 окт. Хирурги Раменской больницы спасли 9-летнего ребенка, проглотившего магниты. Ребенок уже выписан из медучреждения, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Ранее в отделение детской хирургии поступил мальчик с болью в животе. Он проглотил магниты, однако родителям в этом не признался. К специалистам мальчик поступил уже с нарастающей кишечной непроходимостью. Если бы он оказался в больнице позже, то осложнения могли бы привести к перитониту.

«Опасность данной ситуации заключается в том, что магниты слиплись, зажав между собой стенки 2-х отделов кишечника. В этот участок кишки перестала поступать кровь, не поступал кислород, наступало его отмирание», – пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

По его словам, если ребенок проглотил магниты, важно сразу обратиться в больницу. В данном случае пациенту провели операцию, в ходе которой извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия в местах соприкосновения стенок тонкой и слепой кишки.

Операция прошла успешно, мальчик уже выписан. Врачи Раменской больницы уже сталкивались с подобными ситуациями: спасали детей, проглотивших щелочные батарейки и открытую булавку.

Специалисты призвали родителей внимательно следить за детьми и не оставлять в зоне доступа ребенка мелкие предметы.