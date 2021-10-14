РИАМО - 14 окт. Полярное вторжение придет на территорию Центральной России 19 октября, ощутимо похолодает и будет идти мозаичный снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 19 октября температура воздуха опустится до нуля. Днем столбики термометра покажут плюс 3-8 градусов.

«В отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега. Однако «белые мухи» будут таять еще в воздухе и носить символический, локальный, скоротечный характер, то есть формирования снежного покрова не произойдет», – написал Тишковец на своей странице в Instagram.

А в ночь на 20 октября придут устойчивые заморозки, ожидается гололедица.

Между тем, метеорологическая зима придет по графику – в начале второй декады ноября. Зима же ожидается снежной и умеренно холодной.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>