РИАМО - 14 окт. Сфера правовой статистики ОМВД России по городскому округу Протвино стала объектом проверки Серпуховской городской прокуратуры. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Прокуратура выяснила, что 4 уголовные дела, которые числились в ИЦ ГУ МВД России по Московской области как переданные в суд, на самом деле таковыми не являлись. Они не поступали на проверку в прокуратуру.

Сведения о них были внесены на основании поддельных статистических карточек.

По материалам проверки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Городская прокуратура взяла расследование под свой контроль.