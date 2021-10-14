РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Акция по приему вторсырья на переработку «РазДельный сбор» пройдет 16 октября в парке «Наташинские пруды» в Люберцах и в Парке сказок в поселке Томилино, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители городского округа Люберцы в рамках субботней акции смогут сдать на переработку макулатуру, стекло, металл, пластик, пакеты, пленку. Сделать это можно в двух точках сбора – в Люберцах в парке «Наташинские пруды» и в Томилине в «Парке сказок» с 12:00 до 15:00. Все вторсырье, которое жители принесут для переработки, должно быть чистым.

Мероприятие пройдет с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.