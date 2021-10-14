РИАМО - 14 окт. Актер театра и кино Илья Борисов заявил в полицию о краже телефона Samsung, цепочки и обручального кольца. Неизвестные обокрали мужчину прямо в центре столицы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Общая сумма ущерба оценивается почти в 50 тыс. рублей. Точное время кражи мужчина сотрудникам полиции назвать не смог.

36-летний актер Илья Борисов играет в петербургском театре «Мастерская».

Широкой аудитории Борисов известен своими ролями в телесериалах и фильмах «Гоголь. Начало», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и «Человек из Подольска».