РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В городском округе Люберцы планируют образовать дополнительно 35 партийных первичных организаций, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В местном отделении партии провели традиционный «партийный час». Совещание состоялось с участием руководителя партийной фракции в совете депутатов Люберец Александра Шлапака и и.о. исполнительного секретаря МОП Георгия Николаева. Во время встречи обсудили ход реализации проектов «Единой России» на территории округа и вопросы деятельности партии.

Дополнительно к действующим 136 будут образованы еще 35 «первичек». Данный вопрос подробно будет рассматриваться на предстоящей Конференции партийного актива горокруга Люберцы. Расширение сферы влияния «Единой России» в округе связано с вопросом реализации партийных проектов.

Также обсудили недавнее обращение президента РФ Владимира Путина к депутатам Госдумы, в котором он поручил отразить в планируемом бюджете все инициативы народной программы «Единой России» в полном объеме.

«Известно, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу Госдумы, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Реализацию этих направлений мы должны отследить на местах», - пояснил Шлапак.

Уделили внимание и предстоящим планам активистов «Молодой гвардии». Три представителя люберецкой организации - Дарья Благова, Яна Крылова и Кира Щедрина примут участие в инклюзивном благотворительном фестивале «Добро в действии». Он пройдет 15 октября и приурочен к Международному Дню белой трости.