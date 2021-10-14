РИАМО - 14 окт. В начала октября контролеры ГКУ «Организатор перевозок» выявили свыше 20 тыс. нарушений антиковидных мер. Из-за ухудшения эпидситуации принято решение усилить контроль за соблюдением требований в метро и других видах транспорта Москвы, сообщает пресс-служба учреждения.

«Ношение масок во время всей поездки является необходимым для сохранения высокого уровня безопасности и предотвращения распространения вируса. Мы усиливаем контроль в поездах московского метрополитена на 50% и призываем жителей столицы с уважением относиться к здоровью друг друга и носить маски в транспорте», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

На 50% увеличены и мобильные группы контролеров, которые работают в метропоездах.

Каждый день соблюдение масочного режима в метров и наземном транспорте контролируют почти 400 специалистов учреждения.

Султанов добавил, что контроль осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю, поскольку ношение средств индивидуальной защиты важно для предотвращения распространения инфекции.

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