РИАМО - 14 окт. В начала октября контролеры ГКУ «Организатор перевозок» выявили свыше 20 тыс. нарушений антиковидных мер. Из-за ухудшения эпидситуации принято решение усилить контроль за соблюдением требований в метро и других видах транспорта Москвы, сообщает пресс-служба учреждения.
На 50% увеличены и мобильные группы контролеров, которые работают в метропоездах.
Каждый день соблюдение масочного режима в метров и наземном транспорте контролируют почти 400 специалистов учреждения.
Султанов добавил, что контроль осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю, поскольку ношение средств индивидуальной защиты важно для предотвращения распространения инфекции.
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