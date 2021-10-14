РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Парк имени Карбышева в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют открыть после благоустройства до 24 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Всеволод Волосевич посетил парк с рабочим визитом 13 октября. В выездном совещании приняли участие директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун, сотрудники МКУ «Единая служба заказчика» и подрядной организации.

«Ход работ в парке держим на контроле в ежедневном режиме. Сейчас идет завершающая стадия работ, подрядчику дали финальные замечания. Сегодня убедился, что замечания с прошлого визита устранены. В частности, восстановлены фрагменты резинового покрытия на детской площадке и уложен ровным слоем асфальт на тротуарах», - отметил Волосевич.

В рамках проекта предусмотрено обустройство двух песочниц для детей, спортивной площадки, амфитеатра, навеса с гамаками, пешеходных дорожек, освещения. Кроме того, установят парковые диваны и урны, проведут озеленение.

Открытие обновленного парка ожидается в конце следующей недели.