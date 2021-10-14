РИАМО - 14 окт. В Подмосковье практически завершили дооснащение оборудованием медицинских учреждений по национальному проекту «Здравоохранение» в 2021 году, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Практически полностью уже завершена работа по текущему году по дооснащению оборудованием. У нас 231 единица из 287 уже установлены», – сказала Масленкина.

По ее словам, оборудование поставляется в региональные сосудистые центры, поликлиники и другие областные медицинские учреждения.

Кроме того, в 2021 году в Подмосковье организовали 18 центров амбулаторной онкологической помощи на базе действующих медучреждений.