РИАМО - 14 окт. В ходе национального проекта «Экология» до конца 2021 года в Подмосковье планируют увеличить мощности четырех комплексов по переработке отходов, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Увеличение мощностей запланировано у КПО «Северный» в Сергиево-Посадском, КПО «Дон» в Кашире, КПО «Юг» в Коломне и КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин.

Согласно материалам ее доклада, в настоящее время идет приемка работ по рекультивации полигонов «Царево» в Пушкинском, «Слизнево» в Наро-Фоминском и «Вальцево» в городском округе Ступино. Кроме того, до конца 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию КПО «Солнечногорск».

В 2021 году также завершены работы по увеличению мощностей на КПО «Восток» в Егорьевске.