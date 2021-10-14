РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска рассказали воспитанникам детского сада о правилах дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В детском саду «Обыкновенное чудо» дорожные полицейские Подольска организовали викторину по правилам безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде «Дорожная азбука», в которой приняли участие дети из старшей и подготовительной группы.

Воспитанники с большим интересом слушали инспектора и отвечали на заданные им вопросы. В игровой форме малыши изучили значения основных дорожных знаков и правила перехода проезжей части дороги. В конце мероприятия полицейские раздали воспитанникам световозвращающие браслеты, напомнив о важности использования световозвращающих аксессуаров в темное время суток.