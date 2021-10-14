РИАМО - 14 окт. С начала 2021 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийных домов в Подмосковье переселили 1,35 тыс. человек, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Мы уже успели переселить 1,35 тыс. человек. До конца текущего года еще переселим 490 человек», - сказала Масленкина на заседании Мособлдумы.

Она добавила, что в рамках нацпроекта в этом году в Подмосковье благоустроили 25 общественных территорий. До конца года благоустроят еще 21 территорию.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении национальных проектов в мае 2018 года. Они направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также повышение уровня жизни россиян.

Нацпроект «Жилье и городская среда» помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными. Нацпроект включает четыре федеральных: «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».