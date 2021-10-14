РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 18 069 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 1 911 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 473 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 322 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 409 101 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.