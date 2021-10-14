РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Свыше 50 врачей ведут прием пациентов в лечебных учреждениях деревни Путилково в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Встреча, посвященная вопросам здравоохранения, с участием и. о. главного врача Красногорской горбольницы №2 Патимат Ильясовой, директора лечебного учреждения Елены Морозовой и руководителей поликлиники №5 состоялась накануне.

«Основные ожидания жителей данного района полностью оправданы. Сегодня для того, чтобы обеспечить доступность и охват медицинской помощи, работает 44 врача непосредственно в поликлинике №5 и 9 врачей - в Путилковской амбулатории», - сказала Елена Морозова.

Она подчеркнула, что врачи имеют высокую квалификацию, в этом составе есть 2 кандидата медицинских наук, два врача с высшей категорией и 4 – I и II категории.

«Мы очень рады, что удалось привлечь врачей высокой квалификации, чтобы обеспечить должную медицинскую помощь нашему населению», - отметила Морозова.

Всего к новой поликлинике прикреплено порядка 10 тыс. человек, рассчитана она на 600 посещений в день. Около 60 тыс. человек без прикрепления обращаются по острым показаниям.

С жителями обсудили и вопросы укомплектованности поликлиники медицинской техникой. По словам директора КГБ №2, в данной поликлинике имеются маммограф, флюорограф и шесть УЗИ-аппаратов экспертного класса. Также на территории медицинского учреждения будут дежурить две кареты скорой помощи.