РИАМО - 14 окт. За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 1911 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших выявили в Балашихе (231), Королеве (170) и Красногорске (126), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

По 120 случаев заболевания Covid-19 выявили в городском округе Пушкинский и Люберцах, 103 случая – в Одинцовском округе, 79 – в Коломне, 66 – в Подольске, 64 – в Химках, 61 – в Клину, 55 – в Богородском округе, 50 – в Ивантеевке, 42 – в Мытищах, 41 – в Сергиево-Посадском округе, по 33 – в Наро-Фоминском округе и Серпухове, по 31 – в Орехово-Зуевском округе, Воскресенске, Жуковском и Реутове, 30 – в Истре.

По 28 случаев – в Дмитровском округе и Раменском округе, по 27 – в Солнечногорске и Щелкове, 23 – в Электростали, по 18 – в Ленинском округе и Долгопрудном, по 17 – в Лыткарине и Серебряных Прудах, 13 – в Луховицах, 12 – в Озерах, 11 – в Рузском округе, 10 – в Дзержинском, по 9 – в Можайском округе, Фрязине, Домодедове, Пущине и Кашире, по 8 – в Волоколамском округе, Котельниках и Егорьевске.

7 случаев заболевания коронавирусом выявили в Чехове, 6 – в Черноголовке, 5 – в Лобне, 4 – в Зарайске, по 3 – в Электрогорске, Шатуре, Павловском Посаде и Краснознаменске, по 2 – в Красноармейске, Ступине и Шаховской, по 1 – в Бронницах, Дубне, Лотошине, Звездном городке и Лосино-Петровском.

Ни одного случая заболевания Сovid-19 не выявили в Талдомском округе, Молодежном, Власихе, Рошале и Протвине.

С начала пандемии в Московской области выявлено 473 012 заболевших коронавирусной инфекцией. Скончались 8322 человека. Выздоровел и выписался 409 101 человек.