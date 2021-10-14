РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Огнеборцы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» заняли второе место в смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории спортивного комплекса «Юность» в Павловском Посаде состоялся финал смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». В конкурсе участвовали 14 звеньев противопожарно-спасательной службы Московской области, ставшие лучшими на отборочных этапах в своих территориальных управлениях.

Смотр состоял из теоретической части и двух практических этапов. 10 минут было дано газодымозащитникам, чтобы ответить на вопросы и решить тактическую задачу, после чего они приступили к выполнению практических заданий. На первом этапе звену ГДЗС, состоящему из 4 человек, предстояло найти и спасти пострадавшего, а также потушить пожар в теплодымокамере. Выполнив боевое развертывание, газодымозащитники при помощи бензореза вскрыли входную дверь, ликвидировали горение газа из поврежденной трубы, которую тампонировали при помощи гидравлического инструмента. Далее огнеборцы нашли пострадавшего, эвакуировали его на свежий воздух, обнаружили и ликвидировали очаги условного возгорания. На выполнение этой задачи было отведено всего 30 минут.

На втором этапе газодымозащитники в масках с заклеенным белой лентой стеклом вслепую работали в «лабиринте», где нужно было за 20 минут найти и спасти одного из своих коллег. По условиям задания огнеборец потерял сознание во время работы.

По итогам смотра-конкурса лучшим звеном газодымозащитной службы стала команда Щелковского территориального управления, на втором месте - звено из Люберецкого ТУ, третье место заняли газодымозащитники из Орехово-Зуевского ТУ.