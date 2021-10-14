РИАМО - 14 окт. Специалисты завершили обновление фасада 17-этажного жилого дома на улице Крылатские Холмы в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Площадь фасада 17-этажного дома составляет 13 тыс. кв. м, а типовой 5-этажки - 1,5 тыс. кв. м. В начале работ на улице Крылатские Холмы специалисты очистили стены дома от старой штукатурки и затерли швы, эти мероприятия заняли около 5 месяцев.

В ходе капремонта было решено оставить белый цвет стен жилого дома. Кроме того, в здании полностью заменили системы водоотведения, теплоснабжения, проводку и другие инженерные системы. Кровлю и подвальные помещения также отремонтировали.

В настоящее время специалисты заменяют балконные экраны, ремонтируют цоколь и обновляют входные группы. Полностью завершить капитальный ремонт 17-этажки планируется до конца года.

Дом на улице Крылатские Холмы был построен в 1984 году по типовому проекту, который разработали к Олимпиаде-80.