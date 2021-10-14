РИАМО - 14 окт. В рамках национального проекта «Образование» в текущем году в Подмосковье ввели в эксплуатацию 17 школ, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«17 школ уже введены в эксплуатацию. <…> Завершен ремонт 2 школ в Коломне и Раменском. До конца года у нас планируется еще ввести в эксплуатацию 9 школ и отремонтировать 16», – сказала Масленкина.

Она добавила, что новые школы ввели в эксплуатацию в Балашихе, Клину, Королеве, Можайском, Орехово-Зуевском и других городских округах.