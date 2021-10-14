РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 окт. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поручил управляющим компаниям округа тщательно подготовиться к зиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В четверг Жигалкин проверил готовность управляющих организаций АО «Альянс», ООО УК «Успех» и ООО «УК «Котельники» к осенне-зимнему периоду.



«Уже сейчас необходимо быть готовыми к заморозкам. Необходимо, чтобы во всех управляющих компаниях было необходимое количество дворников, и чтобы работники были снабжены всем необходимым инвентарем и техникой», - сказал Жигалкин.

Он попросил директоров управляющих компаний ответственно отнестись к этому вопросу и быть в полной боевой готовности до конца следующей недели (24 октября - ред.).