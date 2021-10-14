РИАМО - 14 окт. Специалисты филиалов учреждения ГКУ МО «Мособллес» совместно с экоактивистами, школьниками, добровольцами и членами лесничеств собрали и передали ГАУ МО «Центрлесхоз» более 2,2 тонны желудей для восстановления лесов в регионе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Посев желудей - это основной способ восстановления смешанных, в том числе дубовых лесов», - сказала глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Она отметила, что в Подмосковье лучшим временем для сбора семян деревьев считают конец сентября – начало октября.

«Собранные орехи после проверки в ФГУ «Рослесозащита» и установления класса всхожести и определения посевных качеств будут высеяны в подмосковных лесных питомниках», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Лидерами по количеству собранных желудей стали филиалы ГКУ МО «Мособллес» из Волоколамского округа (280 кг), Сергиево-Посадского округа (262 кг) и Егорьевска (220 кг). Полностью завершить сбор желудей в регионе планируется к 22 октября.