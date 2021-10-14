РИАМО - 14 окт. В ближайшие годы нужно будет подготовить как минимум 5 тыс. специалистов, работающих в сфере технологий информационного моделирования, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, Стройкомплекс Москвы уже более 5 лет успешно внедряет цифровые технологии. Сегодня в органах власти Москвы работает более 1,5 тыс. специалистов, имеющих подтвержденную квалификацию по BIM», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что со следующего года все объекты госбюджета должны проектироваться с помощью BIM-технологии.

«В ближайшие годы нам необходимо подготовить еще 5 тыс. сотрудников с такой компетенцией. Это позволит полноценно использовать новейшую технологию при возведении объектов городского заказа», – добавил Бочкарев.

Между тем, по словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в мегаполисе выделяют два подхода к цифровым компетенциям.

«По программам подготовки специалистов проектных организаций мы сотрудничаем с ведущими строительными вузами и образовательными центрами отечественных и зарубежных разработчиков ПО. Серьезная работа ведется Мосгосэкспертизой и Университетом правительства Москвы», – сказал Левкин.

Он уточнил, что для подготовки заказчиков организованы программы дополнительного профессионального образования в МГСУ и Университете Минстроя. Кроме того, специалистов отправляют на краткосрочные курсы повышения квалификации.

BIM-технологии также используют в рамках инвестиционных проектов крупнейшие застройщики столицы. Как отметили в концерне «КРОСТ», BIM позволяет ускорить строительство и улучшить контроль за качеством работ.

«Проектное бюро концерна уже несколько лет активно работает по BIM-технологиям. На сегодняшний день стройка включает в себя более 2 тыс. процессов, происходящих независимо друг от друга. И в этом участвует более 200 специальностей», – отметил генеральный директор концерна Алексей Добашин.

Он добавил, что технологии информационного моделирования позволяют команде специалистов одновременно работать над проектированием объекта, поэтому сроки работ сокращаются. Также BIM улучшает качество проектных решений и строительства.