РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. В поселке Загорянкий подмосковного Щелкова сгорел деревянный дом, никто не пострадал, спасли всех, даже домашних животных, но пожар произошел из-за несоблюдения мер пожарной безопасности, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «Вконтакте».

По предварительным данным, пожар возник из-за зажженной свечи в пустой части дома, где никто не проживал. Поэтому никогда не стоит пренебрегать мерами пожарной безопасности.

Необходимо помнить ряд правил: никогда не курите в постели; не курите на балконе и не бросайте окурки вниз; не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков»; не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями; не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами; не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах; не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем; при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.