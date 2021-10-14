РИАМО - 14 окт. Президент России Владимир Путин допустил возможность использования криптовалюты в будущем в стране как средства накопления. Однако сейчас, по мнению главы государства, говорить об этом рано, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации Кебриджского университета, доля России в суммарных вычислительных мощностях майнеров достигла 11% в августе. В апреле этот показатель находился на отметке в 6,8%. Сейчас РФ находится на 3 месте в мире по майнингу биткоина, лидирует США.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России рассматривает вопрос майнинга в части электроэнергетики.

Однако президент считает, что криптовалюта пока не имеет достаточного обеспечения.

«Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», — отметил Путин.

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