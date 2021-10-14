РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В городском округе Люберцы отмечены новые случаи подозрения на бешенство домашних животных, сообщает пресс-служба администрации округа.

В одном из многоквартирных домов городского округа на улице Побратимов отмечен случай подозрения на бешенство у домашнего животного – кошки, она покусала человека. Аналогичный случай отмечен в одном из домов поселка Томилино. В соответствии с ветеринарными правилами животные, нанесшие укус, изолированы и содержатся в течение 10 дней под ветеринарным наблюдением.

Главная мера борьбы с бешенством - сделанная вовремя прививка против вирусного заболевания. Вакцинация домашних животных - собак, кошек и других против бешенства Люберецкой ветеринарной станцией проводится регулярно. Телефон Люберецкой ветеринарной станции: 8(495)554-93-03. Адрес: Люберцы, улица Инициативная, дом №46.