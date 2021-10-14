РИАМО - 14 окт. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, а в области предупреждение действует еще и из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, в столице и области предупреждение из-за ветра действует с 20 часов четверга до 18 часов 16 октября.

Также в Подмосковье до 9 часов 15 октября действует предупреждение из-за сильного дождя.

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