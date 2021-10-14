РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Во время учений в поселке Октябрьский Люберец сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» отработали действия во время сложного ДТП с участием нескольких автомобилей и пострадавшими, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (14 октября - ред.) прошли проверочные учения, которые проводятся два раза в год. Они нужны для того, чтобы пожарные и спасатели оттачивали свое мастерство», - сказал заместитель начальника пожарно-спасательной части №232 Владимир Богатырев.

Он добавил, что в учениях максимально задействовали службы, такие как ГИБДД, скорая помощь, пожарно-спасательные расчеты «Мособлпожспас» - всего около 20 человек. На учениях были две единицы пожарной техники, две спасательной. Представители МЧС выступили как проверяющие.

По легенде, столкнулись несколько автомобилей. Один вылетел в овраг и загорелся, другой перевернулся набок, третий загорелся, четвертый оказался заблокирован, и люди не могли выйти. Также была угроза возгорания бензовоза. Пожарные и спасатели потушили автомобили и вызволили всех «пострадавших».

«В нашей работе все идет на минуты. Будем разбирать после учений, что можно было сделать быстрее, лучше», - заключил Богатырев.